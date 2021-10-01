В США удалось избежать шатдауна: Байден подписал временный бюджет 

Из-за борьбы между республиканцами и демократами шатдауны перестали быть редкостью в последние годы.

Президент США Джо Байден подписал закон о продолжении финансировании правительства до 3 декабря.

Об этом информирует Белым дом.

"Документ подписан в качестве законодательного акта", — заявили в администрации.

Он поблагодарил участвовавших в работе над документом законодателей.

Ранее палата представителей США вслед за сенатом утвердила законопроект о продолжении финансирования федерального правительства, предотвратив прекращение его работы.

Временный бюджет предусматривает финансирование деятельности федеральных ведомств, а также предусматривает дополнительные ассигнования на оказание чрезвычайной помощи, дополнительные ассигнования для эвакуированных из Афганистана.

После обострения борьбы в конгрессе между республиканцами и демократами шатдауны перестали быть редкостью в последние годы.

Добавим, что шатдаун - временная частичная остановка работы государственных органов.

В истории Соединенных Штатов шатдаун происходил 17 раз, последний раз - в 2018, предпоследний - в 2013 году, через несвоевременно принят бюджет. Этого - то же самое, что и приостановка работы правительства США.

В феврале 2019 года тогдашний президент США Дональд Трамп подписал правительственный бюджет на 2019-й финансовый год, чем остановил шатдаун.

Шатдаун на паузе: Трамп подписал законопроект о временном возобновлении работы государственных учреждений

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