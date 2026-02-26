В США удивили объяснением, почему Украина «смогла выдержать» войну

Марк Рубио и Дональд Трамп. / © Associated Press

Реклама

США продолжают настаивать на том, что война в Украине «нет военного решения» и будет урегулирована путем переговоров. В то же время Вашингтон продолжает помогать Киеву и усиливать давление на Москву.

Об этом заявил американский госсекретарь Марко Рубио, сообщило «Радио Свобода».

«Эта война будет урегулирована путём переговоров. Сейчас мы единственная страна в мире, которая может являться катализатором переговоров. Если мы потеряем эту роль, никто другой не сможет этого сделать», — подчеркнул американский чиновник.

Реклама

По его словам, ключевая причина, почему «Украина смогла выдержать эту войну» — это то, что «Штаты поставляли и продавали ей оружие, оказывали им разведывательную помощь», а также «ввели санкции против России».

«У нас много людей, которые вложили в это (переговоры — Ред.) много энергии. Думаю, что мы добились прогресса в сужении круга вопросов, но я думаю, что некоторые вопросы все еще остаются очень, очень сложными, к сожалению», — сказал госсекретарь.

Рубио также акцентировал внимание на том, что Белый дом «продолжает усиливать давление на Москву». В качестве примера назвал дополнительные санкции против нефтяной компании «Роснефть», которые были введены в конце 2025-го.

«Администрация продолжает продавать оружие Украине. Мы не продаем оружие России, не вводим санкции против Украины. Президент ценит тот факт, что он единственный мировой лидер, имеющий хоть какой-то шанс в мире собрать эти две стороны за столом переговоров. Мы единственная страна или единственная организация на планете, которая смогла добиться того, чтобы российские и украинские переговорщики сидели за столом и разговаривали друг с другом», — подчеркнул Рубио.

Реклама

Как сообщалось, на днях США ввели новые санкции против РФ . Американское Министерство финансов расширило санкционный список, добавив в него четырех человек и три компании, связываемые с киберпреступной деятельностью.

Напомним, президент США Дональд Трамп сделал заявление по окончании войны. По его словам, Вашингтон настойчиво работает над тем, чтобы «окончить девятую войну, убийства и резню между Россией и Украиной».