Эксперты отрицают заявления американского политика.
Ядерное оружие, которое находилось на территории Украины после распада СССР, якобы принадлежало агрессорке России. Мол, это "неудобный факт".
Об этом заявил спецпосланник американского президента Ричард Гренелл в сети X.
"Проясним ситуацию с Будапештским меморандумом. Ядерное оружие принадлежало России и было его остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт", — высказался политик.
В свою очередь, бывший посол США в Украине, эксперт по ядерному вооружению Стивен Пайфер в ответ заявил, что Гренелл "категорически ошибается".
"Я помогал заключать соглашение о Будапештском меморандуме. Гренелл категорически ошибается. Ядерные боеголовки в Украине были бывшими советскими, а не российскими. Боеголовки на хранении находились под исключительной ответственностью Украины. Межконтинентальные баллистические ракеты и бомбардировщики были ликвидированы в Украине, за исключением " фер.
По его словам, Киев отправил ядерные боеголовки в Россию на ликвидацию в значительной степени из-за того, что Москва обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и не применять силу против Украины.
"Изучите историю полностью", – посоветовал он Гренеллу.
Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц взял на себя ответственность за то, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг попал в закрытый чат, в то же время предположил, что журналист спланировал это.