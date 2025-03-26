Ядерное оружие, которое находилось на территории Украины после распада СССР, якобы принадлежало агрессорке России. Мол, это "неудобный факт".

Об этом заявил спецпосланник американского президента Ричард Гренелл в сети X.

"Проясним ситуацию с Будапештским меморандумом. Ядерное оружие принадлежало России и было его остатками. Украина вернула ядерное оружие России. Оно не было украинским. Это неудобный факт", — высказался политик.

В свою очередь, бывший посол США в Украине, эксперт по ядерному вооружению Стивен Пайфер в ответ заявил, что Гренелл "категорически ошибается".

"Я помогал заключать соглашение о Будапештском меморандуме. Гренелл категорически ошибается. Ядерные боеголовки в Украине были бывшими советскими, а не российскими. Боеголовки на хранении находились под исключительной ответственностью Украины. Межконтинентальные баллистические ракеты и бомбардировщики были ликвидированы в Украине, за исключением " фер.

По его словам, Киев отправил ядерные боеголовки в Россию на ликвидацию в значительной степени из-за того, что Москва обязалась уважать суверенитет и территориальную целостность Украины и не применять силу против Украины.

"Изучите историю полностью", – посоветовал он Гренеллу.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц взял на себя ответственность за то, что главный редактор The Atlantic Джеффри Голдберг попал в закрытый чат, в то же время предположил, что журналист спланировал это.

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