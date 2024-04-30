В США уклонились от ответа на вопрос о доставке в Украину оружия

Процесс поставки в Украину оборонной помощи, о которой было объявлено на прошлой неделе, продолжается, однако администрация США не будет комментировать сроки и объемы поставок по соображениям оперативной безопасности.

Об этом заявила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер, — пишет Укринформ.

«Поддержка Украины продолжается. Они получают эту помощь в сфере безопасности», – отметила представитель администрации президента США.

В ответ на вопрос, в каком статусе сейчас находится доставка вооружений в целом, представительница Белого дома отметила, что хочет быть «осторожной» в этом вопросе, поскольку это касается оперативной безопасности.

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Она также убеждена, что необходимая помощь будет быстро доставлена непосредственно украинским защитникам.

Напомним, США выделили крупнейший пакет военной помощи Украине на 6 млрд долларов, глава Пентагона Ллойда Остина рассказал, какое оружие получат ВСУ.

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