В США упал уровень поддержки Трампа: результаты опроса

Большинство граждан указали, что недовольны тем, как президент управляет экономикой.

Среди граждан США падает рейтинг поддержки президента Дональда Трампа после его вступления в должность. Американцев волнует состояние экономики.

Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса Emerson College Polling, сообщает The Hill.

Так, по данным опроса, после 50 дней пребывания Трампа в Белом доме его работу одобряют 47% американцев, в то же время не одобряют – 45% граждан.

Эти показатели отличаются от зафиксированных сразу после инаугурации президента США. Тогда работу Трампа одобряли 49% американцев, а не одобряли – 41%.

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В свежем опросе большинство граждан США (48%) указали, что недовольны тем, как президент управляет экономикой. В то же время одобрительно о политике Трампа в этой области высказались 37% респондентов.

"Несмотря на то, что по мнению избирателей, США проигрывают в экономической отрасли, поддержка Трампа остается сильной. Однако настоящим вызовом станет то, как избиратели воспринимают свое финансовое будущее. Хотя после выборов мало что изменилось, начальная "фаза медового месяца", похоже, подходит к концу", — отметил исполнительный директор Emerson Colleg Спенсер Кимбалл.

Согласно данным опроса, гражданам США больше всего нравится то, как Трамп решает проблемы иммиграции: 48% это одобряют и 40% не одобряют. Самые слабые стороны политики американского лидера – это экономика, здравоохранение и криптовалюты.

К слову, рынок акций США стремительно обваливается из-за торговых войн Трампа.