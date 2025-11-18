В США упрекнули Евросоюз из-за позиции на счет России: что не понравилось Вашингтону

Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Европейские союзники США должны занять «более агрессивную» позицию по поводу агрессорки Российской Федерации.

Об этом заявил посол США в НАТО Мэтью Витакер в интервью Bloomberg .

По его словам, страны Европы должны продвигаться вперед с планами использования замороженных российских активов для финансирования Украины. Витаккер отмечает, что именно это станет важным шагом в обеспечении финансирования Киева на следующие несколько лет в экономическом и военном плане.

Реклама

«Но я думаю, что это тоже укажет на новый шаг — более агрессивную Европу. Пора для них действовать смело», - высказался Витакер.

В свою очередь Bloomberg отмечает, что ЕС пытается договориться о плане использования замороженных активов для финансирования кредитов Украине. Однако Бельгия, хранящая большую часть активов в депозитарии Euroclear, выразила возражение относительно перспективы судебных исков и карательных мер со стороны России.

Витакер похвалил европейских членов НАТО за выполнение обещаний увеличить расходы на оборону. Он подчеркнул, что «в целом очень доволен» реакцией на давление США.

По его словам, законопроект о санкциях, который «сокрушительно раздавливает кости» в Конгрессе, «просто ждет зеленый свет». Витакер подчеркнул, что президент Дональд Трамп его поддерживает и, возможно, захочет добавить к нему Иран.

Реклама

Напомним, комиссар Еврокомиссии по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс шокировали признанием, почему их помощь Украине не изменяет ход войны. По его словам, с начала полномасштабной войны Европа помогала Украине "даже больше Соединенных Штатов". За эти три года европомощь составила около 170 млрд евро.