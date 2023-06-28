В США ввели санкции против компаний и лиц, связанных с "Вагнером"

Минфин США озвучил введение санкций против четырех иностранных компаний и одного лица, чья деятельность связывается с насильственными действиями ППК «Вагнер» и ее руководителем Евгением Пригожиным.

"Группа Вагнера использует уязвимости безопасности по всему миру, совершает жестокость и преступные действия, угрожающие порядку, надлежащему управлению, процветанию и правам человека", — говорится в сообщении.

Об этом говорится в официальном сообщении Офиса по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США, — пишет Укринформ.

Также указывается НПК эксплуатирующий природные ресурсы других стран.

Таким образом США ввели санкции против организаций: Midas и Diamville SAU (Центральноафриканская Республика), Industrial Resources (ОАЭ) и ООО DM (Россия). Эти компании были причастны к незаконным операциям с золотом с целью финансирования Группы Вагнера и расширения ее вооруженного потенциала, в том числе в Украине и в Африке.

Кроме того, США ввели ограничения против Андрея Иванова, занимающего одну из руководящих должностей в ППК «Вагнер». Иванов тесно сотрудничал с организацией Пригожина Africa Politology, а также с чиновниками Мали по соглашениям с оружием, работе концернов по добыче полезных ископаемых, а также иной активности ПИК в Мали.

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К тому же правительство США обнародовало новые рекомендации по золотодобывающему бизнесу в Африке к югу от Сахары. В документе определяются риски, связанные с торговлей золотом, которые также подпадают под потенциальные санкции. В этой связи речь идет, в частности, о причастности к финансированию конфликтов и терроризма, отмывании денег, уклонении от санкций, нарушении прав человека и труда, а также ухудшении состояния окружающей среды.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рад приветствовать террористическую группировку ПИК "Вагнер" в Беларуси, потому что ВС РБ получат от них "ценный опыт". Впрочем, он не подтвердил, находятся ли они на территории РБ.

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