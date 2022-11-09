В США высказались о готовности России к переговорам с Украиной

Заявления руководства России о готовности к переговорам оставаются голословными — в США не видят признаков готовности Кремля к участию в добросовестном диалоге с Украиной.

Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

По его словам, у РФ есть несколько способов, которыми они могли бы продемонстрировать свою готовность и способность вести добросовестный диалог и дипломатию с Украиной. В первую очередь, говорит Прайс, россияне должны прекратить бомбардировку объектов энергетической инфраструктуры Украины.

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"Одним из них было бы прекращение бомбежек гражданских объектов, прекращение разрушения инфраструктуры, прекращение атак систем снабжения отопления, воды, электроэнергии для народа Украины. Другим вариантом было бы прекращение того, что в лучшем случае кажется неизбирательным обстрелом жилых районов, гражданских зданий, детских площадок, школ, больниц, или, в худшем случае, умышленным обстрелом этих мест", — заявил представитель Госдепа.

Кроме того, Прайс напомнил, что у России была возможность показать свою приверженность диалогу и дипломатии, когда речь шла о ее дальнейшем участии в “зерновом соглашении”. Но Москва продолжает "держать в заложниках" эту инициативу.

"Вместо этого Россия продолжает держать в заложниках эту инициативу для достижения собственных корыстных целей. Соединенные Штаты не увидели ничего, что указывало бы на то, что россияне сейчас готовы принимать ответственное участие в переговорах", — добавил он.

Переговоры между Украиной и РФ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина никогда не отказывалась от переговоров с Россией. Однако для этого следует вывести оккупационную армию с территории Украины.

Кроме того, Подоляк говорит, что переговоры с действующим президентом РФ Владимиром Путиным – это билет в мир, где международное право больше не работает. По его словам, прекращение огня для России – тактическая пауза для усиления.

Секретарь СНБО Алексей Данилов также подчеркнул, что главное условие для переговоров с Россией – это восстановление территориальной целостности Украины.

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В свою очередь, 7 ноября президент Владимир Зеленский призвал мир принудить Россию к настоящим переговорам с Украиной.

По словам координатора по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби, время, когда нужно будет начинать переговоры с Россией, будет решать Украина. В США подчеркнули, что переговоры должны начаться только на условиях Украины.

Между тем, Ватикан предложил свою территорию как нейтральное место для проведения переговоров между Украиной и Россией, а также стать посредником диалога.

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