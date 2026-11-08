В США заговорили о немедленном возобновлении помощи Украине: что изменилось после выборов

Ричард Блюменталь / © Associated Press

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После победы демократов на выборах в Конгресс США сенатор Ричард Блюменталь призвал возобновить военную помощь Украине, ввести новые санкции против России и сменить американских переговорщиков. Он также выступил за усиление контроля над спутниковыми системами Илона Маска.

Об этом сенатор-демократ Ричард Блюменталь заявил в соцсети X, пишет УНИАН.

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По его мнению, результаты выборов создали благоприятные условия для изменения американской политики в отношении Украины. Конгресс должен воспользоваться этим моментом и перейти к конкретным действиям, не дожидаясь новых решений администрации Дональда Трампа.

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«Пользуясь сильным проукраинским ветерком, дующим нам в спину после выборов, мы должны немедленно приступить к введению санкций, от которых отказался Трамп, остановить его позорное соглашение относительно дизельного топлива, оказать военную помощь, в частности средства противовоздушной обороны, а также принять другие меры, необходимые для демонстрации. переговоров», - заявил Блюменталь.

Сенатор сообщил, что намерен внести в Конгресс специальный законопроект для возобновления военной поддержки Украины. Он убежден, что Москва должна увидеть, что Вашингтон не отказывается от поддержки Киева.

Блюменталь требует заменить переговорщиков Трампа

Отдельное внимание политик уделил американским представителям, ведущим переговоры с Россией. В частности, он раскритиковал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, ранее назвавшего Владимира Путина «гуманистом».

«Трампу нужны новые переговорщики — а не подхалимы, которые называют этого жестокого убийцу "гуманистом". Конгресс должен немедленно взять на себя лидерство», – написал сенатор.

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На этом предложения Блюменталя не заканчиваются.

Он также призвал законодателей ввести меры по контролю над Starlink и Starshield — спутниковыми системами, связанными с компанией Илона Маска.

«Ни наша национальная оборона, ни наши союзники не должны зависеть от непредсказуемых прихотей самовлюбленного триллионера», — подчеркнул политик.

Демократы готовят пакет военной помощи Украине на $15 миллиардов

Напомним, после победы на выборах в Конгресс США демократы начали работать над новым пакетом военной помощи Украине в объеме около 15 млрд долларов. Как сообщает Financial Times со ссылкой на помощников конгрессменов, также планируется ужесточение санкций против России.

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В то же время, сторонники Украины пытаются добиться новых решений еще до начала работы нового состава Конгресса в январе 2027 года. Среди приоритетов – поддержка украинской энергетики перед зимой, поставка ракет-перехватчиков и разведывательная помощь.

Соответствующие инициативы могут включить в законопроект о национальной обороне США (NDAA). Демократы также планируют вернуться к санкционному законопроекту, связанному с сенатором Линдси Грэмом, предусматривающим ограничения против российского оборонного и энергетического секторов.

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