В США заговорили о своих "прямых военных действиях", если войска из КНДР войдут в Украину

Майк Тернер заявил – если северокорейские войска атакуют Украину с территории России, Киеву должно быть разрешено использовать американское оружие в ответ.

США должны рассмотреть возможность "прямых военных действий", если войска КНДР вступят в войну в Украине, после появления информации о пребывании тысяч северокорейских солдат в России.

Об этом заявил глава Комитета по разведке Палаты представителей, республиканец Майк Тернер, сообщает The Hill.

"Администрация Байдена-Харрис должна четко дать понять, что вступление северокорейских войск в этот конфликт является красной линией для Соединенных Штатов", – сказал Тернер.

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"Если войска Северной Кореи вторгнутся на суверенную территорию Украины, Соединенным Штатам необходимо серьезно рассмотреть возможность принятия прямых военных действий против войск Северной Кореи", – добавил политик.

Как отметило издание, сообщения о том, что северокорейские войска находятся на грани возможного вступления в бой, вызвали призывы в США отменить ограничения на использование предоставленного Украине дальнобойного оружия. Президент Украины Владимир Зеленский не раз призвал Вашингтон сделать это.

"Я давно оспаривал неразумную позицию администрации Байдена-Харрис об ограничении использования Украиной оружия США против целей на территории России. Если северокорейские войска атакуют Украину с территории России, Украине должно быть разрешено использовать американское оружие в ответ", – высказался Тернер.

Напомним, накануне в Белом доме сообщили, что по меньшей мере 3000 северокорейских военных проходят обучение на военных базах на востоке России с опасениями, что в результате их отправят в Украину для войны на стороне Кремля.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил о наличии доказательств пребывания северокорейских войск на территории России.

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