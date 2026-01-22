В США заговорили о торговле между Украиной и Россией: что заявил Венс

Джей Ди Вэнс / © Associated Press

Реклама

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ключевым приоритетом Вашингтона в прекращении войны в Украине является возвращение к экономической стабильности и развитие рынков. По его словам, американская администрация рассматривает мир как необходимое условие для того, чтобы союзники перестали тратить ресурсы на вооружение и сосредоточились на торговле и сотрудничестве.

Об этом сообщает Clash Report.

Вэнс подчеркнул, что Соединенные Штаты заинтересованы в восстановлении коммерческих связей в регионе и привлечении европейских капиталов в свою экономику.

Реклама

«Мы хотим торговлю между двумя странами. Мы хотим, чтобы Европа была менее сосредоточена на войне и больше сосредоточена на инвестировании в США и Европейском Союзе. И лучший способ сделать это — превратить войну в мир в мирное время», — подчеркнул вице-президент.

Вэнс отметил, что прекращение этой войны оказалось сложнее, чем прогнозировали в окружении Трампа. Но, несмотря на это, вице-президент США видит положительную динамику в возобновлении диалога.

«То, что они сели за стол переговоров, уже прогресс. И я думаю, что мы достигли здесь значительного прогресса, но посмотрите, у вас есть два человека, которые действительно ненавидят друг друга», — добавил он.

Вице-президент резюмировал, что стратегия Белого дома базируется на интересах американского народа и глобальной безопасности, которая невозможна без остановки боевых действий.

Реклама

«Мир в лучших интересах Соединенных Штатов Америки. Мы можем остановить убийства и вернуть страну в реальность», — подытожил Джей Ди Вэнс.

По его словам, главной задачей сейчас является прекращение кровопролития, чтобы «не менять Европу», а дать ей возможность снова стать площадкой для инвестиций и стабильного развития.

«Строить вещи по всему миру, в отличие от того, как люди убивают друг друга и разрушают все вокруг», — заметил Венс.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп высказался о том, что окончание войны в Украине состоится «очень скоро».

Реклама

Ранее посланец Трампа Стив Виткофф заявил, что мирный процесс по завершению войны вышел на финишную прямую.