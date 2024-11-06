В США закрылись первые участки для голосования на выборах президента: кто лидирует

Подсчет голосов продолжается
Первые участки закрылись на президентских выборах в США в 18:00 по местному времени (1:00 по Киеву) в штатах Индиана и Кентукки.
Экспрезидент имеет первое продвижение в двух штатах, традиционно голосующих за республиканцев — Индиана и Кентукки.
Большинство участков в США начнут закрывать в 2 ночи по Киеву.
В частности, в Кентукки Трамп набирает 65,1% после подсчета 2% голосов, Гаррис – более 33%, передает CNN.
Заметим, что последние участки закрываются на Гавайях и Аляске в 7:00 утра по киевскому времени.
Напомним, ТСН.ua предлагает следить за свежими новостями в текстовой онлайн-трансляции, где мы будем рассказывать обо всем голосовании и оперативно сообщим результаты выборов в США.
Читайте также:
- Трамп в день выборов выдал новое эпическое заявление
- Выборы в США: первые участки уже открылись – где известны результаты
- День выборов в США: что Гаррис и Трамп говорят о конце войны в Украине
Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.