В США закрылись первые участки для голосования на выборах президента: кто лидирует

Первые участки закрылись на президентских выборах в США в 18:00 по местному времени (1:00 по Киеву) в штатах Индиана и Кентукки.

Экспрезидент имеет первое продвижение в двух штатах, традиционно голосующих за республиканцев — Индиана и Кентукки.

Большинство участков в США начнут закрывать в 2 ночи по Киеву.

В частности, в Кентукки Трамп набирает 65,1% после подсчета 2% голосов, Гаррис – более 33%, передает CNN.

Заметим, что последние участки закрываются на Гавайях и Аляске в 7:00 утра по киевскому времени.

Напомним, ТСН.ua предлагает следить за свежими новостями в текстовой онлайн-трансляции, где мы будем рассказывать обо всем голосовании и оперативно сообщим результаты выборов в США.

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