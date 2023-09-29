В США заверили, что переданное Украине оружие не попадает в чужие руки

Оружие, которое Украина получает для противостояния российской агрессии, используется должным образом, и никаких случаев попадания его в чужие руки не обнаружено.

Об этом заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер, пишет Укринформ.

«До сих пор мы не видим ни одного случая перенаправления этого (предоставленного Украине – ред.) оружия», — заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты располагают важными механизмами подотчетности по поставкам в Украину американского оружия и военной помощи.

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«Мы ввели строгие механизмы контроля, это также касается гуманитарной и экономической помощи, которую мы оказываем», — подчеркнул представитель Госдепартамента США.

Как сообщалось, военный эксперт Иван Киричевский рассказывал, что одной ракетой ATACMS можно разбить колонну российских войск на марше, а более дальнобойные могут уничтожать вражеские боевые вертолеты еще до их взлета. Ведь британские Storm Shadow, французские SCALP и даже модернизированные "Нептуны" предназначены "немножко не для того".

Напомним, NBC News со ссылкой на троих чиновников США сообщило, что американский президент Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому небольшую партию ракет ATACMS.

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