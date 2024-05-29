В США заверили, что работают с Европой для усиления стойкости против гибридных действий РФ

Соединенные Штаты тесно взаимодействуют с европейскими союзниками и партнерами в условиях усиления злонамеренной активности спецслужб РФ в Европе, чтобы повысить устойчивость к действиям россиян.

Об этом заявил в Вашингтоне советник Белого дома Джон Кирби, пишет Укринформ.

«Мы упорно работаем с нашими европейскими коллегами, чтобы сделать все возможное для повышения устойчивости (к гибридным действиям РФ – ред.) не только у себя в стране, но и для них за рубежом», – заметил Кирби.

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты «с большим беспокойством» отслеживают злонамеренную активность РФ, в том числе вмешательство в процессы выборов, попытки информационного влияния, а также диверсионные акции.

Напомним, Зеленский рассказал о своей просьбе в Байден перед вторжением России.

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