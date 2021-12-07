В США заявили, что Байден не пошел на уступки Путину по расширению НАТО

В США заявили, что Байден не пошел на уступки Путину по расширению НАТО

Президент США Джо Байден намекнул, что Россия не может иметь права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран.

В ходе переговоров с Владимиром Путиным президент США Джо Байден высказал четкую позицию по поводу вступления Украины в НАТО. Глава Белого дома подчеркнул, что решение о расширении Альянса принимают государства-участники, а не "третьи силы", намекая на Россию.

Об этом рассказала заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

По ее словам Джо Байден сказал Путину, что "внешние силы" не могут иметь права вето в вопросе вступления в НАТО отдельных стран. Эти вопросы решают только члены Альянса и страны-кандидаты.

"Мы не знаем, принял ли президент России решение атаковать Украину, но мы знаем, что он наращивает потенциал, чтобы сделать это", — сказала Нуланд.

Также она повторила тезис советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, что Вашингтон усилит своих союзников по НАТО в Восточной Европе, если Кремль решится на вторжение в Украину.

Напомним, что в Белом доме сообщили подробности переговоров Байдена с Путиным.

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