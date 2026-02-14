- Дата публикации
В США заявили, что Китай может остановить войну одним звонком Путину
Китай играет решающую роль в поддержке России в войне с Украиной и выступает той силой, которая способна руководить Кремлем по дальнейшему развитию конфликта.
Китай оказывает важную поддержку агрессии России против Украины и может покончить с войной одним телефонным звонком, заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер.
Об этом сообщает Bloomberg.
«Китай может позвонить Владимиру Путину и завтра покончить с этой войной, а также прекратить продажу технологий двойного назначения. Китай может прекратить покупать российские нефть и газ», — сказал Витакер.
«Вы знаете, эта война полностью возможна благодаря Китаю», — добавил он.
Напомним, Пекин и Кремль углубили свои связи и сотрудничество. Россия стала полностью зависима от Китая в сфере критически важных деталей и беспилотников, а также других военных компонентов, необходимых Кремлю для продолжения войны.
Китай также остается самым крупным в мире покупателем сырой российской нефти. Несмотря на международное давление, Пекин продолжает активно закупать сырую нефть у РФ, предоставляя россиянам возможности для того, чтобы продолжать воевать.