В США заявили, что Китай может остановить войну одним звонком Путину

Путин и лидер Китая / © Associated Press

Китай оказывает важную поддержку агрессии России против Украины и может покончить с войной одним телефонным звонком, заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Китай может позвонить Владимиру Путину и завтра покончить с этой войной, а также прекратить продажу технологий двойного назначения. Китай может прекратить покупать российские нефть и газ», — сказал Витакер.

«Вы знаете, эта война полностью возможна благодаря Китаю», — добавил он.

Напомним, Пекин и Кремль углубили свои связи и сотрудничество. Россия стала полностью зависима от Китая в сфере критически важных деталей и беспилотников, а также других военных компонентов, необходимых Кремлю для продолжения войны.

Китай также остается самым крупным в мире покупателем сырой российской нефти. Несмотря на международное давление, Пекин продолжает активно закупать сырую нефть у РФ, предоставляя россиянам возможности для того, чтобы продолжать воевать.