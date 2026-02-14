ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
165
Время на прочтение
1 мин

В США заявили, что Китай может остановить войну одним звонком Путину

Китай играет решающую роль в поддержке России в войне с Украиной и выступает той силой, которая способна руководить Кремлем по дальнейшему развитию конфликта.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Путин и лидер Китая

Путин и лидер Китая / © Associated Press

Китай оказывает важную поддержку агрессии России против Украины и может покончить с войной одним телефонным звонком, заявил посол США при НАТО Мэтью Витакер.

Об этом сообщает Bloomberg.

«Китай может позвонить Владимиру Путину и завтра покончить с этой войной, а также прекратить продажу технологий двойного назначения. Китай может прекратить покупать российские нефть и газ», — сказал Витакер.

«Вы знаете, эта война полностью возможна благодаря Китаю», — добавил он.

Напомним, Пекин и Кремль углубили свои связи и сотрудничество. Россия стала полностью зависима от Китая в сфере критически важных деталей и беспилотников, а также других военных компонентов, необходимых Кремлю для продолжения войны.

Китай также остается самым крупным в мире покупателем сырой российской нефти. Несмотря на международное давление, Пекин продолжает активно закупать сырую нефть у РФ, предоставляя россиянам возможности для того, чтобы продолжать воевать.

Дата публикации
Количество просмотров
165
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie