США. / © Associated Press

Урегулирование войны в Украине пока близко как никогда. Однако впереди — самое сложное.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэттью Витакер во время выступления на мероприятии президентского фонда имени Рональда Рейгана в Калифорнии, пишет «РБК.Украина».

По его словам, обе стороны — Киев и Москва — находятся ближе к мирному соглашению, чем когда-либо ранее. Американский политик подчеркнул, что на столе есть «реальное предложение» и переговоры подошли к решающей стадии.

«Я думаю, что сейчас мы так близки, как не были никогда. Осталось, в сущности, закрыть соглашение», — заявил Витакер.

Дипломат сравнил текущий этап переговоров с финальными секундами в американском футболе, отметив, что самый трудный момент — последний шаг.

«В футболе последний ярд в красной зоне — самый тяжелый. Думаю, эта же идея применима и здесь. Последний ярд будет непростым, но у меня хорошее предчувствие», — объяснил американский посол.

Напомним, аналитики Института изучения войны подчеркивают, что Кремль демонстративно срывает мирные инициативы США. В частности, по поиску компромиссов для прекращения войны. Москва заявляет, что прекращение огня даст Западу больше времени для поддержки Украины, скрывая тот факт, что Кремль откладывает мирный процесс для затягивания войны и достижения начальных военных целей РФ военными средствами.

