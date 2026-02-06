В США заявили, что новые санкции против РФ будут зависеть от хода мирных переговоров

Санкции / © iStock

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что решение о введении новых санкций против России будет зависеть от успеха мирных переговоров, направленных на урегулирование войны в Украине, которая длится почти четыре года.

По его словам, во время слушаний в Комитете Сената по банковской деятельности возможные новые ограничения могут быть направлены, в частности, против так называемого «теневого флота» России — сети танкеров, перевозящих нефть. Этот шаг пока не был предпринят с момента возвращения Дональда Трампа на пост президента в январе 2025 года.

Бессент отметил, что уже действующие санкции США против крупных российских нефтяных компаний, таких как "Роснефть" и "Лукойл", способствовали тому, что Россия села за стол переговоров.

Во время выступления в Сенате министра также спрашивали о роли специального представителя, в частности, об участии в переговорах представителей администрации Трампа без официальных правительственных должностей, что вызывает вопрос о возможных конфликтах интересов.

На фоне приближающейся четвертой годовщины полномасштабной войны РФ против Украины, которая будет 24 февраля, Европейский Союз и США активизируют подготовку очередного пакета санкций против России.