В США заявили, что российских военных у границы с Украиной стало больше на семь тысяч

В США заявили, что российских военных у границы с Украиной стало больше на семь тысяч

Россияне, публично предлагая переговоры и заявляя о деэскалации, скрыто мобилизуются для войны.

В США рассказали, что количество российских сил на границе с Украиной за последние дни увеличилось по меньшей мере на 7 тысяч военных, несмотря на заявления Кремля о начале отвода.

Об этом заявил во время телефонного брифинга в Вашингтоне высокопоставленный чиновник администрации Байдена, пишет Укринформ.

"Российские власти заявили, что отводят войска от границы с Украиной. Это заявление привлекло много внимания как здесь (в США – ред.), так и по всему миру, однако сейчас мы знаем, что это была ложь", — отметил представитель администрации.

Сейчас США могут подтвердить, что в течение последних дней Россия увеличила присутствие своих сил на украинской границе еще на 7 тысяч военных. При этом подведение подразделений происходило и за прошедшие сутки.

Россия заявляла о готовности к дипломатическому взаимодействию, как того стремились США и союзники. "Но все признаки, которые мы видим сейчас, указывают на то, что россияне, публично предлагая переговоры и заявляя о деэскалации, скрытно мобилизуются для войны", — подчеркнул он.

По словам представителя администрации, США продолжают получать сигналы о намерениях россиян сфабриковать повод для вторжения в Украину. Это может принять разные формы – от провокаций на оккупированных территориях до обвинений НАТО в проведении операций якобы с намерениями ворваться на территорию РФ.

"Мы ожидаем больше лживых заявлений в российских медиа в течение следующих дней", — отметил чиновник — и предостерег международное сообщество не воспринимать на веру ни одно из таких заявлений.

Он также подчеркнул, что Соединенные Штаты и союзники продолжат дипломатические усилия по предотвращению обострения, но в то же время остаются готовы решительно ответить на любую новую агрессию РФ против Украины.

Ранее администрация США неоднократно указывала, что заявления российских властей об отводе войск от украинской границы нуждаются в проверке.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг сказал, что на границе Украины находятся российские военные силы, готовые к вторжению. По его информации, министры обороны России рассмотрели продолжение наращивания Россией сил на территории Украины.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский считает, что российская сторона проводит ротации войск у украинской границы, но небольшие. Что также свидетельствует о том, что РФ не отводит войска от наших границ. В то же время украинский президент отмечает, что ситуация на границах – контролируемая.

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