В США заявили, что Украина должна отказаться от НАТО

Вашингтон считает, что возможна дискуссия о других гарантиях безопасности для Украины.

Членство Украины в Североатлантический альянс несовместимо с потенциальным мирным соглашением с агрессоркой Российской Федерацией.

Об этом заявил спецпосланник американского президента Стивен Виткофф в интервью Такену Карлсону, сообщает "Суспільне".

Виткоффа говорит, что Киев фактически согласился с тем, что вступление в НАТО не является реалистичным сценарием. Впрочем, по словам американского политика, возможна дискуссия о других гарантиях безопасности для Украины. В частности, в формате, подобном пятой статье Альянса.

"Относительно НАТО, я думаю, что Зеленский, а у него есть правая рука — Ермак... Я считаю, что они уже в значительной степени согласились с тем, что Украина не станет членом НАТО. Много было разговоров о том, может ли Украина все же получить так называемую защиту по статье 5, которая имеет все страны НАТО или может быть в Европе без каких-либо форм?", – рассказал спецпосланник президента США.

По его словам, форма какой-то защиты – это тема для обсуждения. Впрочем, заявляет Виткофф, "если должно быть мирное соглашение между Украиной и Россией, то Украина не должна быть членом НАТО".

"Мне кажется, это уже принято как факт", добавил Виткофф.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский окончательно ответил, может ли Украина признать оккупированные территории российскими.

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