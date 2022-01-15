В США заявили о 18 сценариях, которые "нанесут очень острую боль" РФ в случае нападения на Украину

В США заявили о 18 сценариях, которые "нанесут очень острую боль" РФ в случае нападения на Украину

Санкции США и Европы насчет России могут отличаться.

Власти США подготовили 18 сценариев действий на случай, если будет совершено новое российское вторжение в Украину. В случае полномасштабного вторжения РФ в Украину, будут применены ограничения, которые могут причинить "очень острую боль" Москве.

Об этом сообщила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд в интервью Financial Times.

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Заместитель госсекретаря США не предоставила подробностей этих сценариев, но предупредила, что Вашингтон своими шагами может причинить "очень острую боль" Москве в случае ее попытки напасть на Украину.

"Я просто скажу, что мы с союзниками готовы быстро причинить острую боль, если Россия сделает какой-то (агрессивный) шаг", — предупредила она.

Нуланд также сообщила, что ответы в виде санкций в США и ЕС могут быть разными. Кроме того она добавила, что Вашингтон надеется, что ему удастся добиться деэскалации напряжения вокруг Украины благодаря дипломатии в отношениях с Москвой.

"Мы считаем, что можем снизить напряженность и добиться определенного прогресса в некоторых из этих вопросов посредством дипломатии", — сказала она.

Нуланд уточнила, что на нынешнем этапе США и Россия после переговоров просто "услышали друг друга". По ее словам, для достижения любых соглашений сторонам нужно больше времени. Но подчеркнула, что все будет зависеть от того, каким путем решит идти РФ по отношению к Украине.

Ранее советник США предупредил Кремль, что в случае полномасштабного вторжения в Украину США усилят страны восточного фланга НАТО.

Как сообщалось, в Сенате США предлагают ввести санкции против президента России Владимира Путина в случае вторжения войск РФ в Украину. Соответствующий документ демократы Сената обнародовали 12 января. В частности, пакет санкций направлен против: высших российских военных и чиновников, включая Путина и других лидеров, главные банковские учреждения, российские компании.

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