В США заявили о "путинском крыле" в Республиканской партии — CNN

Бывшая член Республиканской партии США Лиз Чейни заявила о "путинском крыле" этой политсилы после реакции экс-президента Дональда Трампа на смерть оппозиционера Алексея Навального.

Об этом сообщает CNN.

Чейни 18 февраля предупредила о "путинском крыле" Республиканской партии после того, как Трамп отреагировал на смерть Навального, фактически не упомянув ни его, ни президента России Владимира Путина.

"Мы должны серьезно отнестись к тому, насколько у вас сейчас есть путинское крыло Республиканской партии. Я считаю, что проблема этого избирательного цикла состоит в том, чтобы убедиться, что путинское крыло Республиканской партии не захватит Западное крыло Белого дома", – заявила политик.

Издание обратило внимание, что президент США Джо Байден и Трамп очень по-разному отреагировали на смерть Навального. Так, Байден в своих комментариях в Белом доме решительно возложил вину на "Путина и его головорезов".

"Не совершайте ошибку: Путин ответственен за смерть Навального. Путин ответственный. То, что произошло с Навальным, является еще одним доказательством жестокости Путина. Никого нельзя обмануть", – заявил президент США.

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В то же время Трамп ничего не сказал прямо о Навальном в сообщении, которое, по словам его кампании, было его официальным ответом на смерть оппозиционера. Вместо этого член Республиканской партии более 20 раз опубликовал сообщения на разные темы, включая его уголовные дела и политических оппонентов.

"Если вы думаете о Дональде Трампе, который, например, обещает возмездие, то то, что Владимир Путин сделал с Навальным, – это то, как выглядит возмездие в стране, где лидер не подчиняется верховенству права", – заявила Чейни.

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Издание напомнило, что ранее в феврале Трамп также заявил, что будет поощрять Россию делать "все, что они захотят" с любой страной-членом НАТО, которая не следует указаниям по расходам, и не предложит такой стране защиту США. Реагируя на такое заявление, генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что это "подрывает всю нашу безопасность, включая безопасность США, и подвергает повышенному риску американских и европейских солдат".

"По сути, он четко дал понять, что при администрации Трампа Соединенные Штаты вряд ли будут придерживатся своих обязательств перед НАТО", – считает Чейни.

Она также назвала комментарии Трампа "опасными" и сказала, что они демонстрируют "полное непонимание роли Америки в мире".

К слову, ранее Путин заявил, что для России было бы лучше, если бы на выборах президента США победил Байден, и назвал свои аргументы.

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