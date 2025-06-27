В США заявили о "революционном" и "историческом" достижении Трампа в НАТО

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Министр обороны США Пит Гегсет заявляет, что достижение американского лидера Дональда Трампа во время саммита НАТО в Гааге было "революционным" и "историческим".

Об этом глава Пентагона заявил во время брифинга, пишет Sky News.

"Он (Трамп - Ред.) сказал, что НАТО должна выплатить долг. Они начали еще во время первого срока, а здесь, во время его второго срока, мы ускорили этот процесс", - подчеркнул министр обороны США.

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Герсет не уточнил, о чем именно идет речь. Впрочем, вероятно, об обязательствах стран-членов НАТО увеличить оборонные расходы. Хотя официального подтверждения этой договоренности пока нет.

Отметим, что и сам Дональд Трамп заявил в своей соцсети Truth Social, что саммит НАТО 24-25 июня был "самым продуктивным в истории".

"Вчерашний саммит НАТО был величественным, наиболее объединенным и продуктивным в истории. Прекрасный день с невероятными и заботливыми лидерами. Договоренность о 5% придает НАТО реальную силу!", - добавил американский лидер.

Напомним, на днях прошел саммит НАТО в Гааге. Лидеры стран-членов обсуждали усиление сопротивления российской агрессии и новые формы поддержки Украины. Во время встречи в Гааге американский президент Дональд Трамп заявил о непреклонной поддержке Вашингтоном статьи 5 Североатлантического договора. Статья 5 НАТО означает, что нападение на одну страну-члена будет равно нападению на весь Альянс.

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Тем временем Politico пишет, что саммит НАТО превратился в "Саммит Трампа". Лидеры 32 стран согласились повысить оборонные расходы до 5% ВВП к 2035 году – ключевое требование президента США Дональда Трампа. Он объявил это своей победой.

Дата публикации 19:49, 25.06.25 Количество просмотров 611 Трамп Зеленскому: Ситуация в Украине полностью вышла из-под контроля!