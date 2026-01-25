ТСН в социальных сетях

207
1 мин

В США заявили о возможной встрече Зеленского и Путина в ближайшее время — Axios

Американские чиновники считают, что переговорный процесс по войне РФ против Украины выходит на новый этап.

Игорь Бережанский
Владимир Зеленский и Путин

Владимир Зеленский и Путин / © ТСН

Американские чиновники заявили, что переговоры в Абу-Даби стали критически важным шагом для перехода на следующую стадию переговоров, а именно личной встречи президента Украины Владимира Зеленского и диктатора Путина.

Об этом сообщают представители США, знающие ход переговорного процесса, информирует Axios .

По словам одного из американских чиновников, стороны приблизились к прямой встрече президента Украины Владимира Зеленского и диктатора Путина.

"Мы очень близки к встрече между Путиным и Зеленским", - заявил собеседник.

Он также отметил, что в случае прогресса на следующей трехсторонней встрече в Абу-Даби это может открыть путь к проведению переговоров непосредственно в Москве или в Киеве, чего не происходило уже много лет.

«Мы считаем, что такие встречи должны пройти перед саммитом лидеров. Мы не думаем, что до этого далеко. Если мы и дальше будем двигаться по нынешнему пути, то придем к этому», — подчеркнул американский чиновник.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров между делегациями Украины, США и РФ в Абу-Даби больший прогресс был достигнут в обсуждениях военного блока вопросов, тогда как по территориям решения все еще нет .

Мы ранее информировали, что советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко заявил, что Украина и международные партнеры приближаются к ключевому моменту в дипломатических усилиях по окончании войны .

207
