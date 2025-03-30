"В США Зеленского уже назначили виновным": Портников о новом соглашении о ископаемых

Белый дом / © Associated Press

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Администрация президента Соединенных Штатов Дональда Трампа абсолютно сознательно подсовывает Украине новое соглашение о полезных ископаемых, на которое украинские власти не могут пойти.

Такое мнение высказал сегодня журналист Виталий Портников.

Он отметил, что Трамп уже понял, что диктатор Путин не собирается заканчивать войну против Украины, но винить Кремль в этом он не хочет, поэтому ищет возможность обвинить в срыве переговоров украинские власти.

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«Варианты соглашения передаются Украине для того, чтобы оно не было подписано, чтобы Трамп мог сказать, что Украина не конструктивна. Потому что он не может и не хочет говорить о России. Когда Путин ему говорит „нет“, он делает вид, что это не „нет“. Значит, должен быть виноват в том, что у него не получается договориться о мире. Сам он никогда виноватым быть не может, он всегда прав, как и Путин. Если два человека всегда правы, и один из них отказывает другому, значит, виноватым должен быть кто-то третий. И на это место уже назначили Зеленского», — отметил Портников.

Он заявил, что президент Владимир Зеленский не может подписать в таком виде соглашение, потому что оно будет политической смертью, также его не ратифицирует Верховная Рада, потому что это будет означать конец любой политической силы, которая за это проголосует.

«С другой стороны, мы можем работать с американцами трампистским оружием, — тянуть время, обсуждать это соглашение, продолжать дискутировать. Мы, в принципе, ничем не рискуем. Это типичное мародерское соглашение XIX столетия. Но что же происходило в XIX веке, когда партнеры Соединенных Штатов нарушали это соглашение? США туда вводили войска, морских пехотинцев, и заставляли страны, которые отказывались от этих кабальных соглашений, по доктрине Монро выполнять эти соглашения, грабили их», — заметил журналист.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал сообщать украинскому обществу обо всех рискованных моментах соглашения о полезных ископаемых, которое предлагает подписать администрация президента США Дональда Трампа.

Мы ранее информировали, что Украинская сторона официально получила 28 марта предложения Соединенных Штатов Америки по соглашению о полезных ископаемых.