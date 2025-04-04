В США ждут Украину: когда стороны подпишут соглашение относительно полезных ископаемых

Украинская делегация готовится к переговорам в США по соглашению о полезных ископаемых / © ТСН

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На следующей неделе в Вашингтон прибудет техническая делегация из Украины для обсуждения соглашения о полезных ископаемых.

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

Ранее в интервью Bloomberg Бессент отмечал, что соглашение уже готово с американской стороны.

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Он также добавил, что США не хотят терять время с этим соглашением, «так как считаем, что это соглашение очень важно для американцев, украинцев и мирного процесса».

Это стратегическое соглашение может открыть новые возможности для сотрудничества между странами в сфере добычи и поставки ценных ресурсов, в частности редкоземельных металлов, которые важны для высокотехнологичной промышленности.

Напомним, по словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, Украина проводит внутренние государственные процедуры по соглашению с США о полезных ископаемых, в частности анализирует его соответствие Конституции.