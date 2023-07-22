В США женщина впервые может возглавить ВМС: ее кандидатуру выдвинул Байден

Это может стать историческим шагом, который разрушит гендерный барьер в вооруженных силах США, сделав ее первой женщиной, возглавляющей службу и становящейся членом Объединенного комитета начальников штабов.

Об этом пишет Reuters.

Решение Байдена стало неожиданностью. Официальные лица Пентагона ожидали, что эту вакансию получит адмирал Сэмюэль Папаро, возглавляющий ВМС на Тихом океане и имеющий опыт борьбы с растущим вызовом со стороны Китая.

Однако Франкетти, являющийся сейчас виценачальницей по операциям ВМС, была среди кандидатов, которые, как считают, участвовали в борьбе за этот пост. Она пользуется широким уважением и имеет большой опыт, в том числе в должности командующего ВМС США в Корее, заявили официальные лица.

В заявлении Байден отметил 38-летний опыт Франчетти.

«В течение своей карьеры адмирал Франкетти продемонстрировала большой опыт как в оперативной, так и в политической сферах», – сказал Байден в заявлении, отметив, что она была второй женщиной, когда-либо получившей звание четырехзвездочного адмирала в ВМС США.

Также в прошлом году Байден избрал адмирала Линду Фаган возглавить Береговую охрану США, сделав ее первой женщиной-командующим. Но формально береговая охрана является частью Министерства обороны, а подчиняется Министерству внутренней безопасности.

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Франкетти станет первой женщиной, которая возглавит военную службу в Министерстве обороны и присоединится к Объединенному комитету начальников штабов, группе из восьми высших военнослужащих в форме, консультирующих президента по военным вопросам.

В то же время, напомним, что кандидатуры на высшие военные должности должны быть утверждены Сенатом.

Напомним, 19 июля США объявили о новом пакете военной помощи для украинских военных на сумму в 1,3 млрд долларов. В пакет вошли, в частности, средства противовоздушной обороны и боеприпасы.