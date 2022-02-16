В Стамбуле или Анкаре: Эрдоган надеется организовать трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным

В Стамбуле или Анкаре: Эрдоган надеется организовать трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным

По его словам, война в регионе "не принесет ничего хорошего".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется организовать трехстороннюю встречу президентов Украины, Турции и России в Стамбуле или Анкаре.

Об этом Эрдоган сказал во время общения с журналистами по результатам визита в ОАЭ, сообщает Hürriyet.

По его словам, это намерение будет обсуждаться, в частности, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

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"Во время нашей встречи президент Зеленский отметил, что положительно относится к трехсторонней встрече в формате Путин, Зеленский и Эрдоган. В случае положительного отношения Путина к этому вопросу, надеюсь, мы сможем организовать такую встречу в Стамбуле или Анкаре. К тому же я хочу узнать мнение Путина во время телефонного разговора", — сказал Эрдоган.