В Стамбуле или Анкаре: Эрдоган надеется организовать трехстороннюю встречу с Зеленским и Путиным

По его словам, война в регионе "не принесет ничего хорошего".
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется организовать трехстороннюю встречу президентов Украины, Турции и России в Стамбуле или Анкаре.
Об этом Эрдоган сказал во время общения с журналистами по результатам визита в ОАЭ, сообщает Hürriyet.
По его словам, это намерение будет обсуждаться, в частности, во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Во время нашей встречи президент Зеленский отметил, что положительно относится к трехсторонней встрече в формате Путин, Зеленский и Эрдоган. В случае положительного отношения Путина к этому вопросу, надеюсь, мы сможем организовать такую встречу в Стамбуле или Анкаре. К тому же я хочу узнать мнение Путина во время телефонного разговора", — сказал Эрдоган.
По его словам, война в регионе "не принесет ничего хорошего".
Напомним:
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о возможности стать посредником между Украиной и Россией на фоне роста напряженности из-за стягивания войск РФ к украинской границе. В этой связи Эрдоган пригласил Владимира Путина и Владимира Зеленского для диалога в Анкару и сам приезжал в Киев для встречи с украинским руководством.
Читайте также: