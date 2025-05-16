В Стамбуле начались переговоры между Украиной и РФ - онлайн-трансляция главных событий

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Сегодня, 16 мая, в Турции проходят переговоры между Украиной и РФ. Это первые публичные переговоры с марта 2022 года, когда Кремль выдвинул неприемлемые условия для капитуляции.

Российскую делегацию возглавляет помощник Путина, этнический украинец из Черкасской области Владимир Мединский, который возглавлял и переговоры 2022-го. Эксперты предполагают, что диктатор специально назначил в делегацию чиновников низшего звена, чтобы сорвать переговоры.

Заметим, что украинская сторона, очевидно, и не возлагала на переговоры значительных надежд. По информации WP, Зеленский не видел смысла и не хотел ехать, однако его уговорил спецпредставитель Трампа Уиткофф.

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Спикер МИД Георгий Тихий намекнул: главное - не сам факт переговоров, а показать американцам, что это именно Россия, а не Украина срывает переговорный процесс.

ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию главных событий вокруг переговоров Украины и РФ: