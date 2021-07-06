В свежем парламентском рейтинге украинцы готовы провести в Раду четыре партии

В свежем парламентском рейтинге украинцы готовы провести в Раду четыре партии

Рейтинг других политических сил значительно ниже.

Если бы парламентские выборы в Украине проводили в ближайшее воскресенье, партия "Слуга народа", которую готовы поддержать 24,9% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, набрала бы наибольшее количество голосов.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Так, за партию "Европейская солидарность" готовы отдать свои голоса 13,5% избирателей, "Оппозиционная платформа — За жизнь" — 12,8%, "Батькивщина" — 12,3%.

В свою очередь партию "Сила и честь" поддерживают 4,8% украинцев, "Радикальную партию" — 4,7%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" — 4,5%, партию Мураева "Наши" — 4,3%, "УДАР Виталия Кличко "- 4,1%, партию Шария — 3,7%,

Рейтинг других политических сил — менее 3%.

Исследование "Общественно-политические настроения населения" проведено Социологической группой "Рейтинг" 30 июня — 3 июля 2021 г. Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборочная совокупность: 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, по данным опроса Киевского международного института социологии, если бы в конце июня в Украине состоялись парламентские выборы, то в Верховную Раду прошли бы семь политических партий.

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