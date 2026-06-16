- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 219
- Время на прочтение
- 1 мин
«В такие моменты я действительно часто плачу»: Зеленский рассказал, что для него тяжелее всего во время войны
Зеленский откровенно рассказал западным журналистам о своих эмоциях и слезах из-за потерь на войне.
Президент Владимир Зеленский рассказал, когда в последний раз плакал.
Такой необычный вопрос журналисты задали главе государства на полях саммита G7.
Зеленский отметил, что его огорчают постоянные известия о гибели украинцев, и добавил, что он, как и любой нормальный человек, испытывает глубокую боль и иногда не сдерживает слез, видя масштабы российских преступлений.
«Я обычный человек. Почти каждый день происходит много разных моментов, много потерь на поле и среди мирного населения. И происходят абсолютно безумные нападения на наших людей», — сказал президент.
Он признался, что ему особенно тяжело при вручении посмертных наград семьям погибших героев.
«Мне всегда тяжело, когда я отдаю ордена матерям и родителям, потерявшим своих детей. В такие моменты я действительно часто, часто плачу», — признался Зеленский.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры должны состояться до зимы или Москву ожидают последствия.