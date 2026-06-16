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ТСН в социальных сетях

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Политика
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«В такие моменты я действительно часто плачу»: Зеленский рассказал, что для него тяжелее всего во время войны

Зеленский откровенно рассказал западным журналистам о своих эмоциях и слезах из-за потерь на войне.

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Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
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«Когда отдаю ордена родителям, потерявшим детей»: Зеленский откровенно рассказал, почему часто плачет

«Когда отдаю ордена родителям, потерявшим детей»: Зеленский откровенно рассказал, почему часто плачет / © Getty Images

Президент Владимир Зеленский рассказал, когда в последний раз плакал.

Такой необычный вопрос журналисты задали главе государства на полях саммита G7.

Зеленский отметил, что его огорчают постоянные известия о гибели украинцев, и добавил, что он, как и любой нормальный человек, испытывает глубокую боль и иногда не сдерживает слез, видя масштабы российских преступлений.

«Я обычный человек. Почти каждый день происходит много разных моментов, много потерь на поле и среди мирного населения. И происходят абсолютно безумные нападения на наших людей», — сказал президент.

Он признался, что ему особенно тяжело при вручении посмертных наград семьям погибших героев.

«Мне всегда тяжело, когда я отдаю ордена матерям и родителям, потерявшим своих детей. В такие моменты я действительно часто, часто плачу», — признался Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что переговоры должны состояться до зимы или Москву ожидают последствия.

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Дата публикации
Количество просмотров
219
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