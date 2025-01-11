В такое сложное время отставка министра энергетики неуместна – нардеп

Об этом заявила народная депутат Виктория Гриб.

В частности, она удивилась инициативе некоторых депутатов по предложению уволить Галущенко во время прохождения отопительного сезона.

«Сложившаяся в Раде ситуация у меня просто вызывает испанский стыд. Испанский срам знаете за что? За то, что мы не объединяемся сейчас, не поддерживаем правительство, не говорим и не только не говорим, а не видим, сколько делает сейчас министр энергетики и энергетики, которые спасают просто наш энергетический фронт, а поднимаем вопрос об отставке сейчас министра такое сложное для Украины время», — сказала она.

Как глава подкомитета по энергетической безопасности Гриб рассказала, что Галущенко всегда отвечает на все звонки и приглашения на заседание подкомитета.

Также министр прилагает значительные усилия, чтобы энергетическая отрасль продолжала функционировать.