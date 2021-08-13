В "Талибане" объяснил быстрый захват городов в Афганистане: подробности

В "Талибане" объяснил быстрый захват городов в Афганистане: подробности

"Афганский народ хочет быть с нами и приветствует нас", — заявили в "Талибане".

Быстрый захват ряда крупных городов Афганистана под контроль движения "Талибан" свидетельствует о его поддержке среди народа страны.

Об этом в эфире телеканала "Аль-Джазира" заявил официальный представитель политического офиса движения Мухаммед Наим.

По словам, афганские "провинции добровольно принимают власть талибов", а со стороны талибов, добавил он, "нет никакого применения силы".

"Афганский народ хочет быть с нами и приветствует нас, этому свидетельствует быстрое падение крупных городов страны", — заметил спикер талибов.

Он резюмировал, что движение после прихода к власти намерено установить сбалансированные отношения со всеми странами, мол, у "Талибана" нет проблем с соседними странами".

Отметим, что ситуация в Афганистане ухудшилась после того, как США стали выводить свои войска, которые должны покинуть страну до 11 сентября этого года.

Тысячи афганских солдат сбежали в Таджикистан, спасаясь от талибов, которые захватывают власть в Афганистане.

Ранее Россия заявила, что усиливает военную базу в Таджикистане на фоне эскалации в Афганистане.

Боевики "Талибана" уже заявили, что взяли под свой контроль 192 округа и столицы нескольких провинций и продолжают наступление.

"Талибан" может захватить Афганистан за три месяца

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