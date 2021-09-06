В "Талибане" заявили, что ООН будет оказывать гуманитарную помощь Афганистану: подробности

В "Талибане" заявили, что ООН будет оказывать гуманитарную помощь Афганистану: подробности

Ранее в ООН охарактеризовали ситуацию в Афганистане как "надвигающуюся гуманитарную катастрофу".

Заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс пообещал, что всемирная организация продолжит оказание гуманитарной помощи Афганистану.

Об этом заявил представитель движения "Талибан" Сухейль Шахин, — пишет "Интерфакс".

"Делегация ООН пообещала продолжить гуманитарную помощь афганскому народу, заявила, что призовет к дальнейшей помощи Афганистану во время предстоящей встречи стран-доноров", — написал Шахин.

Во время визита в Афганистан Гриффитс встретился с лидером политического крыла "Талибан" Абдул Гани Барадаром.

Напомним, что ООН планирует 13 сентября провести международную конференцию по оказанию помощи Афганистану. Генсек организации Антониу Гутерриш ранее назвал ситуацию в Афганистане как "надвигающуюся гуманитарную катастрофу".

Ранее представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что гуманитарная авиаслужба ООН, которой управляет Всемирная продовольственная программа, возобновит полеты в Афганистан. По его словам, сейчас предпринимаются все усилия для того, чтобы как можно скорее активизировать гуманитарные операции и увеличить число рейсов в пункты назначения в Афганистане.

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