В течение 6 месяцев Китай изменит свою позицию относительно войны в Украине — эксперт

Эксперт Александр Морозов убежден, что Китай остается самостоятельным крупным игроком на политической арене, поэтому его четкая позиция по поводу войны в Украине сформируется в ближайшее время.

В течение шести месяцев Китай изменит свою позицию относительно войны России в Украине и уменьшит поставки в РФ товаров двойного назначения

Такое мнение высказал политический эксперт Александр Морозов в эфире "Эспрессо".

"По моему мнению, существует достаточно грубое мнение, что Китай полностью принял сторону России в этом конфликте, он за спиной России является источником конфликта с Западом и т.д., а Путин – только прокси Китая. Но я не так смотрю на это. Я считаю, что Китай очень велик, действительно самостоятельный игрок по-прежнему", — считает Морозов.

Эксперт объяснил, что, несмотря на расширение сотрудничества с Россией, для Китая очень важны остаются взаимовыгодные отношения с Европой и США.

"Несмотря на то что Китай получил относительно большой рынок на территории России в результате самоизоляции РФ, но при этом для Китая чрезвычайно важны, жизненно важны взаимоотношения с США и со странами Европы. Европа остается самым надежным, дорогим и спокойным рынком для Китая, и не только рынком. И такая же ситуация с Северной Америкой - США, Канадой и так далее. Поэтому я думаю, что мы увидим в течение 6 месяцев окончательное самоопределение Китая. И Китай, на мой взгляд, будет выполнять, вполне добровольно, те требования по ограничению поставок товаров двойного назначения РФ, которых от него ожидают. Он их будет придерживаться", - добавил он.

Напомним, ранее Китай заявил, что в отношениях с Соединенными Штатами Америки нарастают проблемы, ведь Вашингтон угрожает Пекину санкциями из-за поддержки агрессорки России.

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