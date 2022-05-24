"В течение нескольких недель": фон дер Ляйен анонсировала скорую сделку по российскому нефтяному эмбарго

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что принятие соглашения по эмбарго на российскую нефть со стороны ЕС является вопросом нескольких недель. Она также сказала, что Россия должна играть роль в восстановлении Украины.

Решение по эмбарго нужно адаптировать таким образом, чтобы президент РФ Владимир Путин не смог продать нефть по более высокой цене на мировом рынке.

Об этом фон дер Ляен сказала на Всемирном экономическом форуме, пишет CNN.

"Мы упорно работаем над этим сейчас, это вопрос недель, но мы действительно должны найти решение для инвестиционных нужд. И потому это важно, мы должны адаптировать его таким образом, чтобы у нас не было ситуации, что Путин может взять нефть, чтобы он не продал ее нам и (потом – ред.) продал ее по более высокой цене на мировом рынке", – сказала глава Еврокомиссии.

Ее заявление прокомментировал руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Важно, чтобы ЕС показал силу и единство и не терял время, а российская экономика не получала дополнительные финансы на войну в Украине в Европе", – написал глава ОП в Сети.

Глава Еврокомиссии также сказала, что Россия должна играть роль в восстановлении Украины.

"Потребности реконструкции, финансовые потребности огромные, и все мы должны платить, также международные финансовые учреждения. И я считаю, что было бы справедливо, чтобы Россия также заплатила свою долю. Поэтому сейчас мы рассматриваем юридические возможности, чтобы добавить замороженные активы в эту реконструкцию. Это нетривиально, это непросто с юридической точки зрения, но мы над этим работаем", – рассказала фон дер Ляйен.

Напомним, некоторые члены ЕС, в частности Венгрия, продолжают выступать против предложения Еврокомиссии о постепенном прекращении покупки российской нефти до начала 2023 года. Российское нефтяное эмбарго должно было войти в шестой пакет санкций ЕС против России с момента ее полномасштабного вторжения в Украину.

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