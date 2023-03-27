В Тель-Авиве полиция с помощью водометов и офицеров на лошадях разогнала протестующих (фото, видео)

Полиция силой выгнала протестующих по шоссе Аялон в Тель-Авиве.

Она использовала средства разгона массовых беспорядков после того, как центральная улица была заблокирована примерно на пять часов.

Об этом пишет The times of Israel.

Силовики приказывали протестующим разойтись, и колонна полиции на лошадях пробилась в толпу.

Полиция открывала несколько водометов против демонстрантов, в том числе на обочинах.

Десятки офицеров преследовали протестующих на соседний холм и отталкивали их от дороги.

Протести в Тель-Авіві (8 фото)

Некоторые демонстранты бросали в офицеров предметы, например, бутылки с водой.

Большинство протестующих убрали с дороги в считанные минуты. На трассе осталось десятки офицеров, ряд транспортных средств и остатки протеста.

השוטרים מנסים לפנות את המפגינים מאיילון באמצעות פרשים ומכת"זיות, במקום עימותים בין הצדדים @lielkyzer pic.twitter.com/G6WTDrzhjW — כאן חדשות (@kann_news) March 27, 2023

Остальные протестующие стояли на насыпи над дорогой, скандируя полиции.

Участники акций протеста продолжали выкрикивать лозунги, поэтому полиция толкала некоторых протестующих и бросала их на землю.

Также СМИ сообщали, что полиция вела переговоры с демонстрантами перед применением силы, и большинство демонстрантов сошли с дороги, но некоторые остались, отказываясь сдвинуться с места.

Напомним, что протесты вызваны тем, что президент Израиля Беньямин Нетаньяху, а также его правые и религиозные союзники надеются принять закон, уменьшающий полномочия Верховного суда по принятию решений против законодательной и исполнительной власти. Таким образом, законодателям предоставляется больше полномочий по назначению судей.

Критики реформы считают, что нововведение ослабит суды, поставит под угрозу гражданские свободы и навредит экономике. Мол, судебная реформа грозит демократическим ценностям Израиля.

Ранее мы писали, что тысячи французов протестовали в Париже на фоне решения правительства по "пенсионной реформе". Без стычек между силовиками и митингующими не обошлось.