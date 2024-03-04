В Telegram ответили, что будут делать со списком "потенциально проблемных" каналов от украинских властей

На фоне разговоров о распространении российской пропаганды и вбросов через Telegram, его представитель рассказал о защите данных пользователей.
Представитель Telegram отметил, что компания будет принимать меры и анализировать список "потенциально проблемных" каналов, полученный от украинских властей.
Об этом представитель платформы Реми Вонг рассказал в комментарии NV.
"В настоящее время мы изучаем его (список — ред.) и будем принимать меры против любого контента, нарушающего условия предоставления услуг Telegram", — сказал Вонг.
Однако он не уточнил, кто именно предоставил этот список и какие каналы входят в него. Он отметил, что Telegram является безопасным мессенджером для украинцев и пользователей других стран мира.
"Telegram был специально создан для защиты пользователей от российской слежки, — заявил представитель компании.
По его словам, приложения имеют открытый исходный код, а протокол шифрования полностью документирован, поэтому любой исследователь может самостоятельно проверить его целостность и реализацию.
Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов назвал Telegram "очень опасным и уязвимым", а также раскритиковал анонимность каналов на платформе.
О мессенджере высказался и представитель ГУР Андрей Юсов, который отметил, что угрозы от Telegram вполне реальны.
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