В ТКГ назвали дату возможного нападения РФ на Украину и участки, где ждать удара

В ТКГ назвали дату возможного нападения РФ на Украину и участки, где ждать удара

РФ может напасть с нескольких сторон, говорит Арестович.

Спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович предположил, что Россия может напасть на Украину на Рождество, 25 декабря.

Такое заявление он сделал в эфире телеканала "ICTV".

"Есть двое ворот, во время которых эта операция может быть удачной. Это или рождественские праздники, когда даже не то, что Запад или НАТО не соберется, оно соберется. Общество западных стран не будет реагировать соответственно во время рождественских каникул. Или, если Китай начнет операцию против Тайваня. Тогда Западу будет сложно... и на Тайвань, и на Украину", — заявил Арестович.

Кроме того, он предположил, что РФ может напасть с нескольких сторон: "Удар, скорее всего, будет сходиться на Днепре. Из Крыма – на Энергодар, а с севера – на Черкассы и на Днепр".

Спикер украинской делегации ТКГ пояснил, что таким образом Кремль попытается создать политический кризис в Киеве и попытаться создать свое "марионеточное" правительство.

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