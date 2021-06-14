В ТКГ рассказали, как встреча Байдена с Путиным может повлиять на войну на Донбассе

"Прорывных решений" от встречи Байдена и Путина член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Гармаш не ждет.

Президент США Джо Байден во время саммита с российским коллегой Владимиром Путиным, который состоится в Женеве 16 июня, может убедить главу Кремля начать вести более конструктивный диалог по Донбассу.

Об этом рассказал член украинской делегации в ТКГ по Донбассу Сергей Гармаш в эфире одного из украинских телеканалов.

Он, в частности, напомнил о вчерашнем заявлении глав стран "Большой семерки" о том, что Россия является стороной конфликта, а не посредником, и добавил, что в отношении Донбасса могут произойти "какие-то сдвиги, если Байдену удастся убедить Путина принять эту точку зрения и начать конструктивный диалог ".

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В то же время Гармаш говорит, что РФ не видит смысла оставлять оккупированные украинские территории, поскольку "сейчас она сделала Донбасс еще и площадкой для выяснения отношений с США, Евросоюзом".

"Донбасс фактически стал не региональным, а глобальным конфликтом. Поэтому я не жду каких-то прорывных решений, по крайней мере положительных, от этой встречи. Думаю, нам еще предстоит много и медленно, целенаправленно работать над тем, чтобы Россия захотела уйти. А пойдет она тогда, когда поймет, что ей невыгодна поддержка этого конфликта, прежде всего, с экономической точки зрения", — пояснил член украинской делегации в ТКГ.

Как известно, переговоры Байдена с Путиным состоятся в знаменитой вилле La Grange, построенной в XVIII веке. Среди перечня тем международной политики президент США Джо Байден планирует обсудить с Путиным в Женеве украинский вопрос — с акцентом на поддержку Украины со стороны США.

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