В ТКГ рассказали о состоянии Кравчука и вернется ли он к переговорному процессу

В ТКГ рассказали о состоянии Кравчука и вернется ли он к переговорному процессу

Он находится в Германии на реабилитации.

Глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы по Донбасса Леонид Кравчук проходит лечение в Германии.

Об этом в эфире одного из украинских каналов рассказал спикер делегации Алексей Арестович, пишет "Корреспондент".

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"Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родные и близкие говорят, что она достаточно успешна. Увидим ли мы его до конца года — неизвестно. Перед операцией он сказал, что процент на успех не так велик, но тем не менее, все удачно, я думаю, что он придет в себя ", — сказал Арестович.

При этом он не стал прогнозировать, вернется ли Кравчук к переговорному процессу — это вопрос в компетенции врачей.

Напомним:

Первый президент Украины Леонид Кравчук недавно поехал в Германию на реабилитацию после сложной операции на сердце, которую ему провели еще в конце июня. Операционное вмешательство проводил известный кардиохирург Борис Тодуров.

которую ему провели еще в конце июня. Операционное вмешательство проводил известный кардиохирург Борис Тодуров. Состояние первого президента Украины Леонида Кравчука врачи оценивали как сложное . Известно, что почти месяц он находился в реанимации, политику сделали сложную операцию на сердце, после которой он более месяца провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Однако затем родственники запретили медикам сообщать подробности его самочувствия.

. Известно, что почти месяц он находился в реанимации, политику сделали сложную операцию на сердце, после которой он более месяца провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Однако затем сообщать подробности его самочувствия. Стоит отметить, что первый президент независимой Украины Леонид Кравчук впервые за 30 лет по состоянию своего здоровья пропустил торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости.

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