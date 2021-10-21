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В ТКГ рассказали о состоянии Кравчука и вернется ли он к переговорному процессу

В ТКГ рассказали о состоянии Кравчука и вернется ли он к переговорному процессу

УНИАН

Он находится в Германии на реабилитации.

Глава украинской делегации Трехсторонней контактной группы по Донбасса Леонид Кравчук проходит лечение в Германии.

Об этом в эфире одного из украинских каналов рассказал спикер делегации Алексей Арестович, пишет "Корреспондент".

"Он проходит сейчас реабилитацию в Германии. Родные и близкие говорят, что она достаточно успешна. Увидим ли мы его до конца года — неизвестно. Перед операцией он сказал, что процент на успех не так велик, но тем не менее, все удачно, я думаю, что он придет в себя ", — сказал Арестович.

При этом он не стал прогнозировать, вернется ли Кравчук к переговорному процессу — это вопрос в компетенции врачей.

Напомним:

  • Первый президент Украины Леонид Кравчук недавно поехал в Германию на реабилитацию после сложной операции на сердце, которую ему провели еще в конце июня. Операционное вмешательство проводил известный кардиохирург Борис Тодуров.
  • Состояние первого президента Украины Леонида Кравчука врачи оценивали как сложное. Известно, что почти месяц он находился в реанимации, политику сделали сложную операцию на сердце, после которой он более месяца провел в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких. Однако затем родственники запретили медикам сообщать подробности его самочувствия.
  • Стоит отметить, что первый президент независимой Украины Леонид Кравчук впервые за 30 лет по состоянию своего здоровья пропустил торжественные мероприятия, посвященные Дню Независимости.

Новости Украины: Леонид Кравчук на реабилитации - что известно о состоянии здоровья первого президента

Новости Украины: Леонид Кравчук на реабилитации - что известно о состоянии здоровья первого президента

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