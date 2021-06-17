В ТКГ заявили, что Зеленский приедет в США с украинским вариантом обновленных "Минских" соглашений

Арестович говорит, что "Путин говорит о том, что его прагматично волнует Украина".

Президент Украины Владимир Зеленский, у которого в конце июля запланирован официальный визит в США, должен приехать в Вашингтон с модернизированным вариантом "Минских" соглашений.

Об этом рассказал советник украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Алексей Арестович в эфире одного из украинских телеканалов.

Также читайте Кремлевский куратор Донбасса выдвинул условие для участия США в переговорах насчет ОРДЛО

По словам Арестовича, в США есть общий курс по Украине и России. И для того, чтобы позиция Белого дома изменилась, украинской стороне следует прилагать немало усилий. Как сказал Арестович нужно "выгрызать это все".

"Мы должны приехать в США (визит Зеленского — ред.) с нашим вариантом модернизации "Минских" соглашений. И должны достичь в США соответствующей поддержки, если мы хотим этих изменений. Зеленский говорит: очередное заверение, что мы когда-то вступим в НАТО - это не вариант для Украины. Мы в вакууме безопасности, стотысячное войско на нашей границе, которое никуда не уходит, и осенью может де-факто быть поглощена Беларусь. Дайте нам понимание, чего ожидать. А в США еще нет определения. У них есть общий курс по отношению к Украине и России. И Украина, если хочет, чтобы эта позиция куда-то сдвинулась, должна выгрызать это все", — заявил Арестович.

Также он напомнил заявление президента США Джо Байдена, который сказал, что США продолжат дипломатическую работу по "Минским" соглашениям. И заявил, что мол "Байден и Путин сразу понимают, что не договорятся".

"Потому что существует асимметрия. На Западе сейчас тектонические изменения. Это видно в заявлениях G7. Потому что коллективный Запад мобилизуется с точки зрения перестройки мира. А потом сразу саммит НАТО, где Россия и Китай особенно объявляются основными противниками Альянса. Новая атлантическая хартия, подписанная союзниками США и Великобританией во время этого визита. То есть там происходят колоссальные вещи. И фактически Байден собирает крестовый поход против Китая, политический сейчас. Его интересует в этом треугольнике, где место России, что с ней делать. С Западом ли она или с Китаем, или отдельно. Путин начинает свою пресс-конференцию с Минских соглашений. Смотрите, для Байдена важна тема Китая, Путин говорит о том, что его прагматично волнует Украина", — отметил советник ТКГ.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для урегулирования конфликта на Донбассе формат ведения переговоров с Россией надо менять. Он отметил важность обновления Минского переговорного процесса. По мнению украинского президента, "Минск" должен быть гибким. Также Зеленский поддерживает привлечения к мирным переговорам других государств, что может способствовать более быстрому завершению войны на Донбассе.

В то же время министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что изменение Минских договоренностей, обновить которые предлагает украинский президент Владимир Зеленский для урегулирования конфликта на Востоке, может привести к "резни" на Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уже заявлял о идеи привлечения к переговорам в "нормандском формате" США, Великобритании и Канады. Также для урегулирования конфликта на Донбассе, по мнению украинского президента, формат ведения переговоров с Россией надо менять.

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Война на Донбассе не является препятствием: Байден назвал условия вступления Украины в НАТО

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку