В ток-шоу "Право на владу" 16 сентября будут говорить о выборах в Госдуму РФ и запуске "Северного потока-2"

В четверг, 16 сентября, в 21:45 на телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".
В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 16 сентября обсудят выборы в российскую Госдуму, к которым планируют привлечь и украинцев — жителей оккупированного Крыма и ОРДЛО. Многим из них принудительно вручили российские паспорта.
Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук во время эфира, а также эксперты, политики и гости студии подискутируют, может ли Украина противодействовать этой принудительной паспортизации в оккупированных регионах. В "Право на владу" поговорят о том, возможно ли заставить мир не признавать такие выборы законными. Эксперты и политики также попытаются ответить на вопрос, стоит ли Украине разрешить двойное гражданство, чтобы не вычеркнуть своих соотечественников, которые не имели выбора, получать ли российский паспорт.
Также в ток-шоу обсудят запуск российского газопровода "Северный поток-2", который запланирован на ближайшие недели. Как связаны с этим событием заоблачные цены на газ в Европе? Что мы увидим в платежках за газ и тепло вскоре? Смогут ли украинцы и европейцы противостоять российскому газовому шантажу?
В программе примут участие:
- советник министра энергетики Лана Зеркаль,
- советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов,
- народный депутат "Слуга народа", председатель Комитета ВР по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус,
- генеральный директор ООО "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон,
- народный депутат ВО "Батькивщина" Алексей Кучеренко,
- экс-министр топлива и энергетики Юрий Продан,
- директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин,
- советник руководителя Офиса президента, спикер ТКГ Алексей Арестович,
- народный депутат, "Слуга народа", Комитет ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Верещук,
- министр иностранных дел (2014-2019) Павел Климкин,
- представитель Донецка в Минской Трехсторонний контактной группе Сергей Гармаш,
- лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо,
- народный депутат, внефракционный Виктория Гриб,
- журналист Остап Дроздов,
- корреспондент агентства УНИАН в РФ Роман Цимбалюк,
- экономический обозреватель Deutsche Welle, Берлин Андрей Гурков.
Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 16 сентября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.