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В ток-шоу "Право на владу" 30 сентября будут говорить о дезинформации и манипуляции России

В ток-шоу "Право на владу" 30 сентября будут говорить о дезинформации и манипуляции России

В четверг, 30 сентября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 30 сентября обсудят войну с дезинформацией и манипуляцией сознанием, которые стали главным оружием России. Верят ли еще на оккупированном Донбассе и в Крыму, что Россия их защищает?..

Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук во время эфира, а также эксперты, политики и гости студии подискутируют, как устроена российская пропагандистская машина и почему в эпоху информационной открытости люди продолжают верить ерунде. В "Право на владу" поговорят о том, какие технологии неочевидного влияния на массовое сознание использует враг и как украинцам защитить себя от нашествия информационной грязи.

Эксперты и политики также попытаются ответить на вопрос, что Украина может противопоставить армии кремлевских лжецов.

В программе примут участие:

  • советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович,
  • заместитель министра обороны Анна Маляр,
  • первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль,
  • народный депутат от "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич,
  • гендиректор информагентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко,
  • главный редактор интернет-портала "РБК-Украина" Сергей Щербина,
  • представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Денис Казанский,
  • футуролог Игорь Новиков,
  • политтехнолог, продюсер Владимир Петров,
  • эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен,
  • политический эксперт Валентин Гладких,
  • журналист Роман Цимбалюк

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 30 сентября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

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