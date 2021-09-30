В ток-шоу "Право на владу" 30 сентября будут говорить о дезинформации и манипуляции России

В ток-шоу "Право на владу" 30 сентября будут говорить о дезинформации и манипуляции России

В четверг, 30 сентября, в 21:45 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".

В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на владу" 30 сентября обсудят войну с дезинформацией и манипуляцией сознанием, которые стали главным оружием России. Верят ли еще на оккупированном Донбассе и в Крыму, что Россия их защищает?..

Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук во время эфира, а также эксперты, политики и гости студии подискутируют, как устроена российская пропагандистская машина и почему в эпоху информационной открытости люди продолжают верить ерунде. В "Право на владу" поговорят о том, какие технологии неочевидного влияния на массовое сознание использует враг и как украинцам защитить себя от нашествия информационной грязи.

Эксперты и политики также попытаются ответить на вопрос, что Украина может противопоставить армии кремлевских лжецов.

В программе примут участие:

советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович,

заместитель министра обороны Анна Маляр,

первый заместитель председателя Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль,

народный депутат от "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич,

гендиректор информагентства "Интерфакс-Украина" Александр Мартыненко,

главный редактор интернет-портала "РБК-Украина" Сергей Щербина,

представитель Донецка в ТКГ по Донбассу Денис Казанский,

футуролог Игорь Новиков,

политтехнолог, продюсер Владимир Петров,

эксперт по управлению репутацией Борис Тизенгаузен,

политический эксперт Валентин Гладких,

журналист Роман Цимбалюк

Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 30 сентября, на телеканале "1+1" в 21:45, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube.

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