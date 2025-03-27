В Трампа сделали нелестное заявление об оккупированных территориях Украины

Россия физически присутствует на захваченных территориях Украины и не планирует их покидать, считают в Штатах.

Россия не уйдет с оккупированных украинских территорий. Впрочем, юридически они не являются частью русской Федерации. Это создает сложную ситуацию, которая потребует дальнейших переговоров.

Об этом заявил спецпосланник президента США Кит Келлог в интервью телеканалу Fox News.

Американское чиновник подчеркнул, что Москва фактически контролирует всю Луганскую область, а частично – Донецкую, Запорожскую и Херсонскую. По словам Келлога, в любом варианте урегулирования войны важно различать де-факто и де-юре контроль.

"Здесь нужно различать де-факто и де-юре. Де-факто означает, что они физически оккупировали территорию и никуда с нее не уйдут. Но де-юре нельзя говорить, что вы полностью аннексировали ее. Международное сообщество не признает эту территорию частью России. Именно такие сложные дискуссии еще предстоит провести".

Келлог отметил, что для поиска политического решения нужно понять позиции Киева и Москвы, а также найти компромисс, "который хотя бы частично удовлетворит обе стороны".

"Нам нужно получить то, что можно назвать технической задачей. Чего хотят украинцы? Чего хотят россияне? Затем следует свести эти позиции вместе и найти вариант, который, возможно, удовлетворит обе стороны. Но, конечно, ни одна из них не получит всего, чего хочет", — добавил Келлог.

Напомним, американский государственный секретарь Марк Рубио рассказал, что требует Кремль в обмен на прекращение огня в Черном море.

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