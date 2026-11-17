Джаред Кушнер / © Associated Press

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Спецпредставитель президента США Джаред Кушнер заявил, что Вашингтон продолжает работу над завершением войны в Украине и «достигает прогресс». Впрочем, впереди — на пути к заключению мира — «серьезные вызовы».

Об этом говорится в его заявлении в Сети Х.

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Кушнер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп «настроен добиться крепкого мира». По словам американского посланника, накануне его команда провела разговор с помощником «фюрера» Юрием Ушаковым, а также переговоры с Киевом и европейскими партнерами при участии советников по нацбезопасности Германии, Франции, Великобритании, Польши и Италии, а также представители ЕС и НАТО.

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Посланник США говорит, что началась подготовка повестки дня следующей многосторонней встречи по Украине, которую планируют провести в ближайшее время.

«Мы достигаем прогресса, тесно сотрудничая с Россией, Украиной и Европой, на пути к результату, который сможет положить конец этой войне, укрепить европейскую безопасность и создать основы для продолжительного мира», — подчеркнул Кушнер.

По словам спецпредставителя Трампа, главным вопросом переговоров остается то, как завершить войну и создать такие гарантии безопасности после нее, которые сделают невозможным новую агрессию.

Он подчеркнул, что НАТО будет и дальше оставаться «важной опорой» безопасности в Европе. В то же время Штаты стремятся усилить существующие механизмы безопасности, в частности, обязательства партнеров, коммуникацию, прозрачность и предотвращение эскалации.

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Кушнер подчеркнул, что «успешным результатом в рамках переговоров» будет Украина как суверенная, безопасная и преуспевающая страна. Для этого, по его словам, необходимы три основных составляющих:

надежные гарантии безопасности — чтобы защитить Украину от будущей российской агрессии.

путь к членству в ЕС — для закрепления европейского будущего Украины.

комплексный план послевоенного восстановления — с участием европейских партнеров, Всемирного банка и других организаций; оно должно обеспечить финансовую стабильность, восстановление, инвестиции и долгосрочный экономический рост.

В то же время Кушнер отметил, что «впереди остаются серьезные вызовы, а окончательное мирное соглашение потребует сложных решений».

«Любое окончательное мирное соглашение должно быть согласовано как Россией, так и Украиной. Хотя значительная часть публичных дискуссий сосредотачивается на разногласиях между сторонами, мы продолжаем наблюдать появление положительных и конструктивных идей в результате серьезных обсуждений, происходящих без внимания общественности», — добавил он.

Мирные переговоры — последние новости

США начали подготовку нового раунда переговоров по завершению войны. После консультаций с Россией и европейскими партнерами президент Владимир Зеленский сообщил о «непростом разговоре». По его словам, до сих пор между сторонами «остаются существенные разногласия».

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Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европа присоединится к мирным переговорам по Украине в новом формате «E5 + ЕС». В состав европейской группы E5 входят пять государств — Великобритания, Франция, Германия, Италия и Польша.

Впрочем, министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес подверг критике такой формат участия стран Европы в переговорах. Он заявил, что никакие решения по европейской безопасности не будут приниматься без участия его страны за столом переговоров.

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