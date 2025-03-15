У Трампа сделали важное заявление о прекращении огня в Украине

Соединенные Штаты Америки выражают осторожный оптимизм по поводу переговоров о прекращении огня в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио после саммита G7 в Канаде, пишет The Guardian.

Он отметил, что стоит дождаться возвращения из Москвы специального посланника американского президента Дональда Трампа – Стива Виткоффа. Вместе с тем Рубио назвал переговоры в РФ – как "очень положительную и продуктивную вчерашнюю встречу с президентом Путиным".

"Мы изучим российскую позицию внимательнее, и президент определит, какими будут следующие шаги. Достаточно сказать, что я думаю, что есть основания для осторожного оптимизма", — высказался Рубио.

Госсекретарь США отметил, что "мы продолжаем признавать, что это сложная и сложная ситуация". По его словам, "это не будет легко, это не будет просто, но мы, безусловно, чувствуем, что мы, по крайней мере, на несколько шагов приблизились к окончанию этой войны и установлению мира".

"Очевидно, мы увидим, что готовы сделать Россия и другие. Это не только Россия, очевидно это должно быть приемлемым для Украины", — заявил американский политик.

Напомним, президент США Дональд Трамп анонсировал в понедельник, 17 марта, хорошие новости о прекращении огня в Украине. Впрочем, он не привел никаких подробностей.

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