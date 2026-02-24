В Трампе дали потрясающую оценку мирным переговорам и анонсировали новую встречу

Стивен Виткофф / © Getty Images

В ближайшие десять дней может состояться трехсторонняя встреча делегаций Украины, России и США с участием представителей команды Дональда Трампа.

Об этом заявил специальный посланник президента США Стивен Уиткофф во время специальной встречи YES.

Формат переговоров и предстоящие визиты

По словам американского дипломата, помимо регулярных раундов в Женеве стороны поддерживают активные контакты на других площадках. Уиткофф отметил, что в ближайшее время ожидается визит секретаря СНБО Рустема Умерова во Флориду (США) для проведения консультаций.

Главным событием в ближайшее время должна стать совместная встреча с участием представителей Вашингтона, Киева и Москвы.

«Будет трехсторонняя встреча между украинской делегацией, российской делегацией, а также мной Джаредом [Кушнером] и нашими командами, вероятно, в течение следующих 10 дней», — сообщил Стивен Уиткофф во время выступления в формате онлайн.

Оценка прогресса в мирном процессе

Спецпосланник Трампа отметил высокую интенсивность нынешних переговоров. По его словам, за последние два месяца был достигнут больший прогресс в обсуждении параметров мира, чем за предыдущие четыре года. Он подчеркнул, что многие ключевые решения нарабатываются «между раундами» переговоров.

«Если сравнивать с тем, где мы были на первой встрече в Женеве, я считаю, что мы добились значительного прогресса. Думаю, украинская делегация также оценила, что за последние восемь-девять недель сделано больше, чем за предыдущие четыре года», — заявил Уиткофф.

