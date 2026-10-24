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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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У Трампа озвучили ключ к завершению войны: без чего не будет никакого шанса на мир

Американское чиновник отмечает, что Белый дом готов быть посредником в переговорах между Киевом и Москвой.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Дональд Трамп.

Дональд Трамп. / © Associated Press

Государственный секретарь США Марк Рубио считает, что завершить войну в Украине исключительно военным путем невозможно. Для этого необходимы дипломатические переговоры и готовность Киева и Москвы к определенным уступкам.

Об этом американское чиновник заявил в интервью, опубликованном на US Department of State.

«Вопрос заключается в следующем: можно ли достичь результата, при котором обе стороны получат определенную выгоду, но также пойдут на уступки и положат этому конец?», — сказал он.

Войну в Украине Рубио назвал «сложным конфликтом». По его словам, в Белом доме есть люди, «целые дни работающие над тем, чтобы найти способ улучшить ситуацию и преодолеть разногласия».

Он подчеркнул, что Вашингтон готов быть посредником по переговорам между Украиной и Россией. Впрочем, для поиска решения необходимо, чтобы обе стороны сели за стол переговоров.

«Мы не утверждаем, что само присутствие обеих сторон в одной комнате решит проблему. Но нет никакого шанса решить его, если мы не сможем собрать их вместе», — подчеркнул госсекретарь.

Мир в Украине — последние новости

Украинский президент Владимир Зеленский выразил готовность заморозить войну по линии фронта. В то же время он подчеркнул, что это не означает признания суверенитета РФ над оккупированными территориями.

В то же время, аналитики Института изучения войны отмечают, что Кремль использует переговоры не для завершения войны против Украины, а имеет совсем другой план. Москва желает получить экономические уступки и выгоды от США. Это дало бы Москве возможность и дальше финансировать боевые действия. В то же время, Россия всячески пытается затягивать переговорный процесс.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине остается сложной задачей. По его мнению, достичь мирного соглашения до сих пор не удалось из-за существенных разногласий между сторонами по отдельным вопросам переговорного процесса.

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