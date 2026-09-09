У Трампа сделали оптимистическое заявление о переговорах после поездок посланцев в Москву и Киев

Рубио и Трамп. / © Associated Press

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Соединенные Штаты Америки видят в ближайшие несколько недель возможность разработать план действий по возобновлению переговоров между Россией и Украиной.

Об этом заявил американский государственный секретарь США Марко Рубио, передает «Радио Свобода».

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Состоявшиеся в Киеве и Москве переговоры с участием посланников президента США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера он назвал «содержательными». В то же время Рубио предостерег, что «предстоит еще много работы», ведь значительные препятствия остаются.

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По словам госсекретаря, во время встреч были выдвинуты новые идеи. Кроме того, рассказал политик, прослеживалась определенная «общая открытость» предложений.

«Я не хочу быть чрезмерно оптимистичным, но я также и не пессимистичен по поводу того, что есть возможность в следующие несколько недель разработать план действий по возобновлению переговоров и достичь решения, приемлемого для обеих сторон», — сказал госсекретарь.

Напомним, 5 сентября в Москве и 6 сентября в Киеве прошли переговоры с участием представителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. После встречи Виткофф заявил, что переговоры дали результат. В частности, в планировании новых трехсторонних встреч, чтобы способствовать дальнейшему диалогу для прекращения российско-украинской войны.

В Кремле также издали новое заявление о войне и якобы желание и готовность к «мирному урегулированию». Представитель «фюрера» подчеркнул, что «длится серьезная работа».

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Дата публикации 13:34, 06.09.26 Количество просмотров 175 Уиткоффа и Кушнер прибыли в Киев и встретились с Зеленским на Софийской площади

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